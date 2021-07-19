Binance «сожгла» токены BNB на сумму свыше $393 миллиона

Криптовалютная биржа Binance объявила о сжигании токенов Binance Coin на сумму свыше $393 млн. Об этом пишет РБК.

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Что известно

В эту сумму входит 5163 BNB ($1,5 млн), которые были выведены из обращения в рамках поддержки пользователей, по ошибке потерявших свои монеты, путем отправки на несуществующий адрес. Эти средства были возвращены пострадавшим, а затем то же число монет сожжено, чтобы сохранить эмиссию на прежнем уровне.

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Каждый квартал Binance использует 20% своей прибыли, чтобы выкупить и сжечь токены Binance Coin. Это будет происходить до тех пор, пока эмиссия альткоина не будет сокращена на 50%, до 100 млн BNB.

По данным Coinmarketcap, на данный момент в обращении находится 168 млн BNB на сумму в $50,7 млрд.

Сжигание токенов

Сжигание токенов — это уничтожение их определенного числа для уменьшения их эмиссии. Этот метод применяется для борьбы с инфляцией и повышения стоимости криптовалюты.

Все операции по сжиганию токенов записываются в блокчейн как транзакция. Поэтому любой может проверить, что монеты были уничтожены.

Курс криптовалют на «Минфине»Предыстория

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) сообщила, что у входящих в Binance Group компаний нет лицензий на ведение деятельности в юрисдикции.

Напомним, в июне Управление по финансовому надзору Великобритании запретило компании Binance Markets Limited любую регулируемую деятельность в стране без предварительного письменного одобрения.

Каймановы острова начали проверку работы Binance, Таиланд обвинил компанию в деятельности без лицензии, Япония вынесла ей очередное предупреждение.

Польские регуляторы предупредили потребителей о рисках взаимодействия с платформой, а Италия и Мальта — о нерегулируемой деятельности Binance.

На фоне давления со стороны регуляторов глава компании Чанпэн Чжао опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о планах Binance по обеспечению комплаенса и защиты клиентов.

Источник: МинФин