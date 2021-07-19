Бельгия открыла границы для туристов из Украины

Еще одной страной, которая открыла свои границы для украинцев, стала Бельгия. Для въезда в страну необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия или сертификат о выздоровлении. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Фото: biz.nv.ua

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Что известно

Такое решение в стране приняли по рекомендации Совета Европейского Союза.

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Важно отметить, что все туристы, которые планируют поездку в Бельгию, должны быть привиты препаратами, одобренными не только Всемирной организацией здравоохранения, но и Евросоюзом. К ним относятся: Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Janssen.

За 48 часов до приезда в Бельгию надо заполнить форму Passenger Locator Form (PLF), кроме случаев, если турист будет находиться в Бельгии менее чем 48 часов или не будет покидать ее территорию на такое же или большее время.

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Напомним

На днях въезд украинцам разрешили Маврикий и Словения.

Украина сейчас находится в «зеленой» для Европы зоне, а для тех, кто приезжает в Бельгию с «зеленой» или «оранжевой» тесты и карантин не нужны.

Отмечается, что в Бельгии признают три вида COVID сертификатов: о полном вакцинацию, о выздоровлении и отрицательные ПЦР-тесты.

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Источник: МинФин