Финансы

Укрпочта повысит тарифы на 20%

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Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации 16 июля одобрила проект решения о повышении тарифов на универсальные услуги почтовой связи для АО «Укрпочта». Об этом говорится в сообщении НКРСИ.

Фото: korrespondent.net

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Новые тарифы

Регулятор утвердил предельное подорожание на уровне 20%. При этом Укрпочта просила повысить тарифы в среднем на 28,8%.

Причинами решения о повышении стоимости являются инфляция, рост индекса цен производителей, увеличение минимальной заработной платы, а также общее подорожание себестоимости почтовых услуг.

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«Обращаем внимание, что утвержденные тарифы на универсальные услуги почтовой связи являются предельными, то есть АО „Укрпочта“ имеет право предоставлять потребителям услуги ниже уровня определенных предельных тарифов», — подчеркнули в комиссии.

Согласно данным НКРСИ, за последние несколько месяцев компания шесть раз обращалась с просьбой пересмотреть тарифы, которые меняли последний раз в 2019 году. Последнее обращение было зафиксировано в мае 2021-го. Укрпочта просила повысить цены поэтапно:

  • 1 этап — с даты вступления в силу решения Нацкомиссии до 30 ноября 2021 г., в среднем на 28,8%: по Украине — на 23%, за границу — на 39,2%;
  • 2 этап — с 1 декабря 2021 г. — в среднем на 9,3%.

Но регулятор разрешил поднять цены только на 20%, указав, что его расчеты «учитывают интересы общества, операторов и пользователей услуг почтовой связи и в целом соответствуют практикам тарифообразования в странах Европейского союза».

Источник: МинФин

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