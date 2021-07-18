Укрпочта повысит тарифы на 20%

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации 16 июля одобрила проект решения о повышении тарифов на универсальные услуги почтовой связи для АО «Укрпочта». Об этом говорится в сообщении НКРСИ.

Фото: korrespondent.net

0

Новые тарифы

Регулятор утвердил предельное подорожание на уровне 20%. При этом Укрпочта просила повысить тарифы в среднем на 28,8%.

Причинами решения о повышении стоимости являются инфляция, рост индекса цен производителей, увеличение минимальной заработной платы, а также общее подорожание себестоимости почтовых услуг.

Читайте также: Укрпошта начала пополнять карточки всех украинских банков

«Обращаем внимание, что утвержденные тарифы на универсальные услуги почтовой связи являются предельными, то есть АО „Укрпочта“ имеет право предоставлять потребителям услуги ниже уровня определенных предельных тарифов», — подчеркнули в комиссии.

Согласно данным НКРСИ, за последние несколько месяцев компания шесть раз обращалась с просьбой пересмотреть тарифы, которые меняли последний раз в 2019 году. Последнее обращение было зафиксировано в мае 2021-го. Укрпочта просила повысить цены поэтапно:

1 этап — с даты вступления в силу решения Нацкомиссии до 30 ноября 2021 г., в среднем на 28,8%: по Украине — на 23%, за границу — на 39,2%;

2 этап — с 1 декабря 2021 г. — в среднем на 9,3%.

Но регулятор разрешил поднять цены только на 20%, указав, что его расчеты «учитывают интересы общества, операторов и пользователей услуг почтовой связи и в целом соответствуют практикам тарифообразования в странах Европейского союза».

Источник: МинФин