Верховная Рада приняла закон о «Дія City». Что изменится для IT-компаний

Верховная Рада 15 июля приняла закон № 4303, описывающий условия работы «Дія City» — режима для украинских технологических компаний. Участники режима смогут платить меньше налогов, пишет Forbes.

Фото: amazingukraine.pro

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Рада приняла закон во втором чтении. Чтобы полноценно запустить «Дія City», парламент должен еще проголосовать во втором чтении за законопроект № 5376, который внесет изменения в Налоговый кодекс.

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Голосование пройдет осенью. После этого компании смогут подавать заявки на участие в «Дія City» и становиться его резидентами, чтобы работать по сниженным налоговым ставкам. «Дія City» вводится на 25 лет, а участие — добровольное.

Резидентами могут стать только разработчики программного обеспечения или компьютерных игр и компании из смежных сфер, например, роботехники и кибербезопасности.

Организации, которые занимаются разработкой азартных игр, не смогут стать резидентами. Кабинет министров со временем будет добавлять сферы.

Участие в «Дія City» позволит компаниям платить 5%-ный налог на доходы физлиц, минимальный ЕСВ (сейчас 1320 грн в месяц), военный сбор 1,5% и на выбор 18%-ный налог на прибыль или налог на выведенный капитал 9%. Сейчас компании платят 41,5%, если они работают со штатными сотрудниками.

Среднемесячная зарплата сотрудника «Дія City» должна составлять €1200 в гривневом эквиваленте. Стартапам можно платить такие зарплаты не сразу, а через год.

Компания может привлекать работников в штат как ФЛП и на контрактной основе. Закон вводит понятие «гиг-контракты», которые компания-резидент может заключать с физлицом на выполнение задач.

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Контекст

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подал проект закона в парламент в ноябре 2020 года, обещая создать благоприятные условия для IT-бизнеса, улучшить защиту интеллектуальной собственности и юридические условия работы между сотрудниками и компаниями. До второго чтения депутаты внесли в законопроект около 500 правок.

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Источник: МинФин