Стартап беспилотных автомобилей Aurora выйдет на биржу через SPAC

Американский стартап по производству беспилотных автомобилей Aurora выйдет на биржу через SPAC. Это позволит компании привлечь около $2,5 млрд, пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.

Фото: wired.com

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Aurora планирует выйти на биржу Nasdaq в обход IPO из-за слияния с компанией по приобретению специального назначения (SPAC) Reinvent, которая принадлежит соучредителю LinkedIn Риду Хоффману и соучредителю игровой компании Zynga Марку Пинкусу.

Соглашение принесет Aurora $850 млн, которые хранятся на счете SPAC-компании. Еще около $1 млрд будут привлечены в виде инвестиций от консорциума, в который входят Бейли Гиффорд, Fidelity и Управление по инвестициям в пенсионный план Канады (CPP Investments).

Оценка Aurora увеличится до $11 млрд. В прошлом году компанию оценивали в $10 млрд. В то же время Reuters пишет, что рыночная капитализация Aurora составит $13 млрд.

Привлеченные средства позволят компании «запустить свой первый коммерческий продукт в конце 2023 года». Сначала Aurora планирует сосредоточиться на автоматизации грузовиков, а затем на рынках доставки и перевозки пассажиров.

«Мы считаем, что Aurora будет первой, кто начнет массовую коммерциализацию беспилотных технологий для грузовых и пассажирских перевозок США», — сказал Пинкус.

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Контекст

Стартап Aurora основали в 2016 году трое первопроходцев в области беспилотных технологий: гендиректор Крис Урмсон, который до 2015-го был ведущим инженером по созданию беспилотных автомобилей Google; Стерлинг Андерсон, руководивший разработками Tesla в сфере автопилота; Дрю Бегнелл, который работал над созданием беспилотных авто в Uber. Aurora работает над созданием платформы Aurora Driver, которая бы объединяла ПО и услуги по дистанционному управлению транспортными средствами. Сейчас в компании около 1600 сотрудников.

В конце 2020 года Aurora приобрела подразделение беспилотных автомобилей Advanced Technologies Group (ATG) в Uber Technologies примерно за $4 млрд. Впрочем, Aurora сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны таких стартапов, как Waymo от Alphabet, Argo, который поддерживает Ford и Volkswagen, и Cruise, контрольный пакет акций которого принадлежит General Motors, а также китайского TuSimple. Aurora имеет партнерские отношения с Uber, Toyota и японским поставщиком запчастей Denso.

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Источник: МинФин