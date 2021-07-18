Регулятор Гонконга предупредил об отсутствии лицензии у Binance

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) сообщила, что у входящих в Binance Group компаний нет лицензий на ведение деятельности в юрисдикции. Об этом пишет Forklog.

Фото: censor.net

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Что известно

Регулятор сослался на местное законодательство, согласно которому токенизированные акции подходят под определение ценных бумаг.

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«Продвижение и/или распространение таких токенов в Гонконге или среди местных инвесторов представляет собой „регулируемую деятельность“ и требует лицензии SFC», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности.

SFC призвала инвесторов к осторожности и добавила, что получила жалобы от пользователей, которые «столкнулись с трудностями при снятии фиатных средств или цифровых активов со счетов на нерегулируемых платформах».

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«Бойкот» Binance

Ранее Binance заявила, что с 14 октября прекратит поддержку токенизированных акций.

Напомним, в июне Управление по финансовому надзору Великобритании запретило компании Binance Markets Limited любую регулируемую деятельность в стране без предварительного письменного одобрения.

Каймановы острова начали проверку работы Binance, Таиланд обвинил компанию в деятельности без лицензии, Япония вынесла ей очередное предупреждение.

Польские регуляторы предупредили потребителей о рисках взаимодействия с платформой, а Италия и Мальта — о нерегулируемой деятельности Binance.

На фоне давления со стороны регуляторов глава компании Чанпэн Чжао опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о планах Binance по обеспечению комплаенса и защиты клиентов.

Биржа Binance

Binance — один из ключевых операторов на быстро развивающемся крипторынке. Она предлагает широкий спектр услуг клиентам по всему миру, включая торговлю десятками цифровых монет, фьючерсами, опционами, фондовыми токенами, а также сберегательные счета и кредитование.

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Источник: МинФин