Peugeot с 2025 не будет выпускать авто с ДВС

Peugeot с 2025 года перестает выпускать автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. Об этом пишет autonews.

Фото: e-move.com.uа

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Что известно о выпуске авто

Французская компания полностью перейдет на гибридные и электрические силовые установки.

Издание сообщает, что сейчас у Peugeot есть несколько гибридных версий стандартных моделей. В частности, полностью гибридные версии у обновленного кроссовера Peugeot 3008 C, седана 508 и 508 SW.

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Также недавно в продаже появился хэтчбек и универсал 308 нового поколения. Покупателям предлагают гибридные версии.

«Что же касается электромобилей, то в Peugeot сейчас есть две такие модели. Это супермини e-208 и кроссовер e-2008. Они созданы на платформе eCMP. На этой платформе созданы многие модели концерна Stellantis, включая Opel Corsa-e/Mokka-e, DS3 Crossback E-Tense и Citroen e-C4», — отметили в издании.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Европа называет вполне конкретные сроки запрета авто с ДВС. Поэтому в том, что бензину и дизелю там осталось недолго, сомнений не осталось.

Переломным станет уже 2030 год, когда полный запрет на авто с двигателями внутреннего сгорания введут некоторые страны (Швеция, Дания, Нидерланды и др.).

Если на тот момент в Украине никаких запретов не будет, весь «грязный» европейский автопарк хлынет к нам.

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Источник: МинФин