Налоговой амнистии быть. Президент подписал закон

Президент подписал законы о проведении единовременного добровольного декларирования активов. Об этом сообщает ОП.

Фото: epravda.com

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Что известно

Верховная Рада приняла документ 15 июня. Как заявили в ОП, он стимулирует выводить из тени доходы, сокрытые от налогообложения, и должен помочь привлечь в украинскую экономику дополнительные ресурсы.

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Согласно закону, спецдекларирование будет проведено с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года.

Украинцы смогут подать единовременную добровольную декларацию с указанием их активов, с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года. В декларации не нужно будет указывать происхождение этих активов.

Среди активов могут быть валютные ценности, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, объекты незавершенного строительства, доля в имуществе юридических лиц в Украине или за ее пределами.

Декларант должен будет уплатить сбор из задекларированных активов:

5% — для валютных ценностей на счетах в банках в Украине, а также других активов, зарегистрированных в Украине;

9% — для валютных ценностей на счетах в иностранных банках или в иностранных финансовых учреждениях, а также других активов за рубежом; 2,5% — для номинальной стоимости государственных облигаций Украины со сроком обращения более 365 дней без права досрочного погашения, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 по 31 августа 2022 до подачи одноразовой спецдекларации.

Если гражданин оплатит все сборы, его освободят от ответственности за нарушение налогового валютного законодательства.

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Источник: МинФин