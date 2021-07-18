Налоговая реформа от G20 перенаправит деньги в новые офшоры — эксперт

Новая международная налоговая система от G20, которая предусматривает введение глобального налога для корпораций на уровне 15%, «приведет к углублению неравенства» в «и так очень неравной» системе, — сказал CNBC Кристиан Халлум, председатель налогового отдела Oxfam.

Фото: cnbc.com

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Он напомнил, что некоторые детали соглашения пока неизвестны, но по тому, что известно, можно сделать вывод, что новое соглашение создаст проблемы «классическим офшорам» с 0% ставкой налога на прибыль.

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«Но есть и другие типы офшоров. Есть Ирландия, Люксембург, Нидерланды «, — добавляет Халлум. Эксперт считает, что в таком виде «минимальный корпоративный налог» приведет к перетеканию капитала из одних офшоров в другие, а не к их исчезновению.

Он также напоминает, что новое соглашение будет иметь много исключений — например, для компаний, имеющих много рабочих в стране или обладающими там производственными мощностями.

Халлуми считает, что компании обновят свое налоговое планирование и на практике многие компании будут платить «значительно меньше, чем значительно заниженая ставка в 15%».

То есть знаковая сделка по закрытию международных налоговых лазеек, скорее всего, не устранит стимул для некоторых крупнейших мировых компаний переводить свою прибыль за границу.

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Напомним

На переговорах по международной налоговой архитектуре, которые организовали в мае этого года G20 и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Министерство финансов США предложило ввести единую минимальную ставку корпоративного налога (налога на прибыль корпораций) не менее 15% и предусмотреть возможность дальнейшего ее увеличения .

10 июля финансовые лидеры стран G20 на встрече в Венеции заявили, что пришли к соглашению об установлении минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний и выразили надежду, что национальные лидеры одобрят план на саммите G20 в октябре.

Источник: МинФин