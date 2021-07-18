Налички стало больше. НБУ назвал количество банкнот и монет на каждого украинца

По состоянию на 1 июля 2021 года в обращении Украины находилось наличности на 585,2 млрд грн, что на 26,7 млрд грн или на 4,8% больше, чем на начало года (558,5 млрд грн). Об этом говорится в данных НБУ.

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Согласно данным НБУ, из них 2,9 млрд штук банкнот на 581.1 млрд грн и 13,7 млрд штук монет (без памятных и инвестиционных) — на 3,9 млрд грн.

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«Во время пандемии количество наличных в обращении выросло в мире в целом и в Украине в частности. Сейчас темпы роста наличных в обращении постепенно уменьшаются. По мнению Национального банка, в дальнейшем — по мере уменьшения неопределенности из-за коронавируса и карантина — спрос на наличные и дальше будет слабеть», — говорится в сообщении.

Самая популярная банкнота

Самой популярной в обращении была банкнота номиналом 200 грн — 718 млн штук или 24,4% от общего количества банкнот в обращении.

Второе место по распространенности занимает банкнота в 500 грн — 638 млн штук или 21,7% от оборота.

Среди монет наиболее популярна 10 копеек — 3,989 млрд штук или 29% от общего количества монет в обращении.

Второе место по распространенности занимает монета в 50 копеек — 1,28 млрд штук или 9,3% от оборота.

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Меньше в наличном обращении банкнот номиналом 1000 грн (73,8 млн шт. или 2,5% от оборота), а монет — номиналом 10 грн (48,2 млн шт. или 0,4% от оборота).

Сколько приходится на одного украинца

На одного украинца приходится 71 штук банкнот и 156 разменных и платежных оборотных монет (на 1 января 2021 — 72 и 149 шт. соответственно).

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«Золотая» гривна

В обращении также остается 452,1 млн штук «золотых» монет номиналом 1 грн, которые пока является действительным платежным средством, ими можно свободно расплатиться, но постепенно НБУ выводит их из обращения.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин