Минцифра начинает сотрудничество с Amazon

Подразделение американской компании AWS будет предоставлять широкий спектр облачных сервисов для расширения отечественной IT-инфраструктуры, пишет PaySpace Magazine.

Фото: mind.ua

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15 июня в Лондоне министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор направления цифровых трансформаций в государственном секторе Amazon Web Services Лиам Максвелл подписали совместное соглашение, призванное ускорить процесс цифровых преобразований и внедрения в Украине последних технических инноваций.

Ожидается, что украинские учебные заведения теперь смогут вносить в программу образовательного курса продукты AWS Academy и обучать студентов облачным технологиям по опыту Amazon. Американский маркетплейс предоставит бесплатный полный доступ к своим сервисам для преподавательского состава и любого количества студентов.

В Минцифре заявили, что сотрудничество с Amazon поможет в деле развития и расширения отечественной IT-инфраструктуры, а также поспособствует более тесной интеграции передовых облачных технологий в украинский бизнес. В свою очередь, внедрение облачных сервисов в органах власти поможет искоренить коррупцию и другие негативные явления.

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Источник: МинФин