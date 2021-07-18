Инвестфирмы могут предоставлять дополнительные услуги — Нацкомиссия

Торговцы ценными бумагами (инвестиционные фирмы) могут предоставлять дополнительные услуги в рамках профессиональной деятельности. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Фото: inventure.com.ua

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Требования к инвестфирмам

Инвестфирмы, которые планируют предоставлять дополнительные услуги по торговле финансовыми инструментами, а также получать на свой счет и распоряжаться средствами и финансовыми инструментами клиентов, должны до 30 сентября 2021 подать соответствующую информацию регулятору.

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Также, инвестиционные фирмы могут осуществлять дополнительную деятельность, если имеют лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала-деятельности по торговле финансовыми инструментами, а именно:

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Источник: МинФин