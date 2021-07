Главные события на фондовых биржах 16 июля: Рынок акций США закрылся падением. Dow Jones снизился

Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, сырья и потребительских услуг. Об этом пишет investing.com.

Фото: investing.com

0

Падение индексов

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 0,86%, индекс S&P 500 опустился на 0,75%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 0,80%.

Dow Jones

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам торгов были акции Procter & Gamble Company, которые подорожали на 1,37 п. (0,98%), закрывшись на отметке в 140,53.

Котировки The Travelers Companies Inc выросли на 0,81 п. (0,52%), завершив торги на уровне 156,39. Бумаги Amgen Inc выросли в цене на 1,27 п. (0,51%), закрывшись на отметке 247,90.

Лидерами падения стали акции Dow Inc, цена которых упала на 1,91 п. (3,09%), завершив сессию на отметке 60,00.

Акции Chevron Corp поднялись на 2,68 п. (2,65%), закрывшись на уровне 98,62, а Walt Disney Company снизились в цене на 4,87 п. (2,64%) и завершили торги на отметке 179,28.

S&P 500

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Cintas Corporation, которые подорожали на 4,65% до отметки 386,31, Teleflex Incorporated, которые набрали 3,76%, закрывшись на уровне 390,35, а также акции State Street Corp, которые повысились на 2,89%, завершив сессию на отметке 84,34.

Лидерами падения стали акции Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, которые снизились в цене на 5,36%, закрывшись на отметке 23,14.

Акции компании LyondellBasell Industries NV потеряли 4,80% и завершили сессию на уровне 96,15. Котировки Occidental Petroleum Corporation снизились в цене на 4,77% до отметки 25,93.

NASDAQ Composite

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Red Cat Holdings Inc, которые подорожали на 41,35% до отметки 7,110, China SXT Pharmaceuticals Inc, которые набрали 39,33%, закрывшись на уровне 2,0900, а также акции GX Acquisition Corp, которые повысились на 26,93%, завершив сессию на отметке 10,18.

Лидерами падения стали акции Bit Brother Ltd, которые снизились в цене на 48,00%, закрывшись на отметке 1,0400. Акции компании FibroGen Inc потеряли 42,27% и завершили сессию на уровне 14,34. Котировки American Outdoor Brands Inc снизились в цене на 21,93% до отметки 28,05.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2266) превысило количество закрывшихся в плюсе (907), а котировки 109 акций практически не изменились.

На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2360 компаний подешевели, 1132 выросли, a 134 остались на уровне предыдущего закрытия.

Торги по золоту и нефти

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,97%, или 17,70, достигнув отметки $1.811,30 за тройскую унцию.

Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе снизились на 0,22%, или 0,16, до $71,49 за баррель.

Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,34%, или 0,25, до отметки $73,22 за баррель.

Рынок Форекс

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,06% до 1,1805, а котировки USD/JPY повысились на 0,17%, достигнув отметки 110,05.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,09% до 92,715.

