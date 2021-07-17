Укрзализныця потеряла 8 миллиардов на коррупции — следственная комиссия
Убытки «Укрзализныци» от коррупции в закупках детективы Национального антикоррупционного бюро оценили в 8 млрд грн в 2020 году — это 1 млн грн в час. Об этом сообщила глава временной следственной комиссии Верховной Рады Юлия Гришина в фейсбуке.
Фото: uz.gov.ua
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Большие убытки
«После того, как мы услышали друг друга, НАБУ провело значительную аналитическую работу по закупкам» Укрзализныци «…Убытки» Укрзализныци «от коррупции в закупках детективы оценили в 8 млрд грн. И это только за последний год», — написала она. Депутат отметила, что 8 млрд грн в год — это 21 млн грн в день или почти 1 млн грн в час.
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По ее словам, члены ВСК фокусируются на текущих преступлениях: «Задача правоохранительных органов пресечь не преступление, а предотвратить повторения схем. Они одни и те же на протяжении многих лет».
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Источник: МинФин