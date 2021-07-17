В Амстердаме открыли напечатанный на 3D-принтере стальной мост (фото, видео)

Первый в истории стальной мост, напечатанный на 3D-принтере, открылся в Амстердаме. Об этом сообщает NewScientist.

Фото: newscientist.com

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Как создавали мост

Он был создан роботизированными манипуляторами с использованием сварочных горелок для послойного нанесения структуры. На его изготовление ушло 4,5 тыс. кг нержавеющей стали.

На создание моста ушло шесть месяцев. Конструкция была перевезена через канал Аудезийдс Ахтербургвал в центре Амстердама на прошлой неделе, и теперь открыта для пешеходов и велосипедистов. В церемонии открытия моста приняла участие королева Нидерландов Максима Соррегьета Черрути.

Более дюжины датчиков, прикрепленных к мосту, будут отслеживали деформацию, движение, вибрацию и температуру всей конструкции. Эти данные будут использованы в машинном обучении для выявления каких-либо недостатков конструкции, указывающие на необходимость ее обслуживания или модификации.

Инженеры надеются понять, как сталь, напечатанная на 3D-принтере, может использоваться для больших и сложных строительных проектов. Первые испытания показали, что мост служит надежно.

Источник: МинФин