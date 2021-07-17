Регуляторы Мальты и Италии обвинили Binance в работе без разрешения

Итальянская комиссия по компаниям и биржам (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa или CONSOB) заявила, что у криптовалютной биржи Binance нет разрешения на работу и предоставление инвестиционных услуг в стране. Даже через итальянскую версию сайта, пишет Bloomchain.

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Инвестору на заметку

Ведомство рекомендовало инвесторам быть осторожнее с выбором площадок и с осотрительностью относится к криптовалютам в целом. Свою рекомендацию CONSOB объяснило сложностью и волатильностью цифровых активов, а также рисками взломов и сбоев на торговых криптоплощадках.

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Также Управление финансовых услуг Мальтынапомнило о своем февральском предупреждении насчет Binance: тогда регулятор обратил внимание на отсутствие у Binance разрешения на работу в Мальте.

«В связи с недавними предупреждениями компетентных органов других юрисдикций, а также увеличением количества жалоб, связанных с работой с нелицензированными организациями, включая Binance, Управление хотело бы повторить, что Binance не имеет лицензии и не уполномочена MFSA осуществлять какую-либо деятельность, связанную с виртуальными активами, на Мальте, и поэтому не подпадает под регуляторный надзор MFSA,» — говорится в сообщении ведомства.

MSFA повторило риторику CONSOB и призвало с осторожностью относится к виртуальным активам, особенно, если компания обещает высокую доходность от инвестиций в криптовалюту.

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Что не так в работе Binance

В конце июня 2021 года британское FCA запретило компании Binance Markets Limited любую регулируемую деятельность в стране без предварительного письменного одобрения. Биржа заявила, что указанное юрлицо не предоставляло услуги на домене binance.com.

После этого банки Barclays и Santander запретили клиентам из Великобритании переводить средства на биткоин-биржу, а платежная система Clear Junction отказалась обрабатывать связанные с ней платежи.

Каймановы острова начали проверку работы Binance, Таиланд обвинил компанию в деятельности без лицензии, Япония вынесла ей очередное предупреждение, а польские регуляторы предупредили потребителей о рисках взаимодействия с платформой.

Ранее Binance прекратила обслуживать резидентов канадской провинции Онтарио и приостановила прием евро-депозитов через SEPA.

На фоне давления со стороны регуляторов глава компании Чанпэн Чжао опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о планах Binance по обеспечению комплаенса и защиты клиентов.

Биржа Binance

Binance — один из ключевых операторов на быстро развивающемся крипторынке. Она предлагает широкий спектр услуг клиентам по всему миру, включая торговлю десятками цифровых монет, фьючерсами, опционами, фондовыми токенами, а также сберегательные счета и кредитование.

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Источник: МинФин