Рефинанс НБУ. Три банка получили 371 миллион

16 июля Нацбанк предоставил рефинансирование на 371 млн грн для трех банков на срок до 84 дней под 7,5% годовых. Об этом говорится в данных НБУ.

Фото: mind.ua

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Задолженность банков

15 июля задолженность платежеспособных банков по рефинансу составила 86,9 млрд грн (на 1 июля — 83,4 млрд грн, на начало года — 61,85 млрд грн).

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Напомним

9 июля Нацбанк провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней (3 месяца) и 1092 дней (3 года) по процентной ставке 7,5% годовых.

2 июля два банка получили 260 млн грн рефинансирования НБУ сроком до 84 дней под 7,5% годовых. Больше всего получил банк «Конкорд» — 150 млн грн.

17 июня стало известно, что Национальный начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, что усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции.

Что будет сворачивать НБУ

Речь идет о долгосрочном рефинансировании и процентных свопах.

Так с 1 июля 2021 года предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократятся с 5 до 3 лет.

В то же время периодичность аукционов своп процентной ставки с 1 июля уменьшится с двух до 1 раза в месяц, а предельная срочность — с 5 до 3 лет.

Нацбанк также изменит операционный дизайн монетарной политики.

Так с 1 июля срочность депозитных сертификатов вернется к докризисному показателю — с 7 до 14 дней. Это предоставит стимулы для развития межбанковского кредитного рынка.

При отсутствии существенных шоков на финансовых рынках применение долгосрочного рефинансирования и процентного свопа будет прекращено с 1 октября 2021 года.

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Дополнительно в сентябре будет рассматриваться целесообразность снижения срочности по регулярным кредитам рефинансирования.

В то же время Национальный банк в дальнейшем внимательно будет наблюдать за ходом пандемии и экономической ситуацией и при необходимости восстановит использование антикризисных мер поддержки банков.

Источник: МинФин