Полиция раскрыла криптопирамиду. Псевдоинвесторы обманули украинцев на 250 миллионов (видео)

Киберполиция прекратила мошенническую схему инвестиций в криптовалюту, организаторы которой обманули вкладчиков на более чем 250 млн грн. Об этом говорится в сообщении полиции.

Фото: cyberpolice.gov.ua

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Как работала схема

Мошенники создали фиктивную онлайн-биржу и предлагали вкладчикам получать 7% прибыли в день от инвестирования в криптовалюту. Минимальная сумма вкладов составила 150 тыс. грн.

Организаторы пирамиды создали клон электронной биржи, подобный всемирной бирже, которые занимаются продажей криптовалют.

Мошенники также имели так называемых «послов», которые привлекали новых инвесторов в проект.

Когда вкладчики пытались вернуть свои деньги, им сообщали, что такая возможность отсутствует, и в дальнейшем блокировали. Установлено, что таким образом злоумышленники присвоили более четверти миллиарда гривен граждан.

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Полиция провела обыски у фигурантов дела в Черкассах и Хмельницкой области. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, «черновые» записи, деньги, а также оружие.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

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Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин