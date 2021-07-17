Платежная система Paytm планирует провести рекордное для Индии IPO

Индийский платежный сервис Paytm планирует привлечь $2,2 млрд в рамках IPO, которое может стать крупнейшим в истории страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Фото:psm7.com

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Детали подготовки

Paytm финансируют SoftBank, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и Ant Group Джека Ма. Андеррайтерами размещения выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs и Citigroup.

Помимо цифровых платежей, платформа предлагает банковские и финансовые услуги, операции с кредитными картами и электронными кошельками, а также осуществляет управление активами.

Последний раз стартап был оценен в $16 млрд. Число его торговых партнеров насчитывает 20 млн, а количество ежемесячных транзакций превышает 1,4 млрд.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что резервный банк Индии (RBI) на неопределенный срок запретил Mastercard выпускать новые дебетовые, кредитные и предоплаченные карты клиентам на рынке Южной Азии.

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Источник: МинФин