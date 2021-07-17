Маврикий и Словения разрешили въезд украинским туристам

Маврикий и Словения разрешили въезд украинским гражданам с туристической целью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Фото: rbc.ua

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Новое направление

«Мы открываем новые направления и маршруты, упрощаем режимы въезда, заключаем безвизовые соглашения, договариваемся о признании свидетельств о вакцинации и внесении Украины в национальные «зеленые списки. Все для того, чтобы украинцы могли свободно и безопасно путешествовать по миру», — прокомментировал глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Так, он сообщил, что последними для украинцев открылись два туристических маршрута — Словения и Маврикий.

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Самоизоляция

Однако, как свидетельствует интерактивная карта МИД Украины, въезд украинцам на Маврикий разрешен при условии пребывания на самоизоляции в течение 2 недель с момента прибытия и предварительной оплаты отеля, где будет проходить самоизоляция.

Также при въезде необходимо предъявить негативный тест на коронавирус, изготовленный не позднее 72 часов до прибытия в страну.

Также во время пребывания на самоизоляции необходимо повторное прохождение теста на на COVID-19 на 7-й и 14-й день пребывания в карантине.

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Кроме того, Кулеба уточнил, что Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, которые путешествуют поездом.

Источник: МинФин