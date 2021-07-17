Инвестор спрогнозировал обвал биткоина до $23 тысяч

Генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джеффри Гундлах в интервью CNBC спрогнозировал обвал биткоина до $23 тыс. Об этом пишет РБК.

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«Голова и плечи»

По словам Гундлаха, на это указывает технический сигнал «голова и плечи», который сейчас можно наблюдать на графике главной криптовалюты.

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Появление фигуры «голова и плечи» в техническом анализе указывает на перелом существующей тенденции и вероятный ход цены в обратном направлении.

15 июля цена биткоина опускалась до отметки $31,4 тыс., минимума за три недели. 16 июля цифровая монета торговалась на уровне $31,6 тыс.

Прогноз JPMorgan

В конце июня похожий прогноз давали аналитики инвестиционного банка JPMorgan. По их мнению, стоимость первой криптовалюты может упасть до отметки $25 тыс. из-за возможной продажи паев биткоин-фонда Grayscale Bitcoin Trust по истечении шестимесячного периода блокировки.

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Паи фонда Grayscale Bitcoin Trust имеют механизм отложенного погашения. Владельцы GBTC должны держать их в течение полугода, только потом их можно продать. В июле текущего года будут разблокированы паи, которые были куплены в январе.

По данным сервиса Bybt, только 18 июля будут разблокированы более 16 тыс. биткоинов ($560 млн по курсу на 12 июля). Всего в июле будут разблокированы около 40 тыс. биткоинов ($1,4 млрд).

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Grayscale Bitcoin Trust функционирует аналогично ETF, но не зарегистрирован Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), поэтому к нему имеют доступ только аккредитованные инвесторы.

Источник: МинФин