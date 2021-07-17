Германия и Дания откроются для украинских туристов

Въезд в Германию и Данию станет возможным для всех типов путешествий. Об этом пишет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

Фото: mandry.club

0

Открытые границы

По словам министра, въезд в Данию станет возможным 17 июля с 16:00, при наличии свежего негативного теста на коронавирус (ПЦР-теста или теста на антиген) и теста по прибытию.

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости про инвестиции и финансы

Германия с 18 июля, согласно рекомендации Совета Е С, отменяет все ограничения на въезд из Украины. На въезде надо будет показать отрицательный тест на коронавирус или свидетельство полной вакцинации или выздоровления.

Кто открыл границы

На днях въезд украинцам разрешили Маврикий и Словения.

Однако, как свидетельствует интерактивная карта МИД Украины, въезд украинцам на Маврикий разрешен при условии пребывания на самоизоляции в течение 2 недель с момента прибытия и предварительной оплаты отеля, где будет проходить самоизоляция.

Страхование от covid-19. Выплата в 50 тысяч гривен

Источник: МинФин