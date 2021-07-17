Bank of America допустил часть клиентов к торговле фьючерсами на биткоин

Некоторые клиенты одного из крупнейших американских банков Bank of America получили доступ к торгам фьючерсами на биткоин. Об этом сообщает Coindesk со ссылкой на источники.

Фото: americanbutler

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Что известно

По словам одного из них, некоторые клиенты готовятся совершать сделки, а один или два уже это делают, пишет РБК.

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С апреля по конец июня интерес к фьючерсам на биткоин упал более чем вдвое. Снижение интереса к финансовому инструменту говорит о том, что институциональные инвесторы проявляют осторожность.

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Напомним

В мае Bank of America проводил опрос, в ходе которого выяснил, что биткоин пользуется спросом среди управляющих активами. В опросе приняли участие 216 топ-менеджеров с совокупными активами под управлением на сумму $625 млрд.

Еще в январе главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт называл биткоин «худшим из пузырей».

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По мнению Хартнетта, стремительный рост главной криптовалюты — это следствие спекулятивной мании. Хартнетт сравнил динамику цены биткоина с прошлыми рыночными пузырями. Например, с событиями на рынке золота в конце 1970-х, когда драгметалл подорожал на 400%.

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Источник: МинФин