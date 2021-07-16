Xiaomi опередила Apple. Стала вторым по объемам производителем смартфонов в мире
Китайский производитель смартфонов Xiaomi Corp обогнал Apple Inc во втором квартале и вышел на второе место в мире по продажам смартфонов. Об этом говорится в отчете исследовательской компании Canalys.
Фото: 808.media
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По данным исследовательской компании, доля Xiaomi в мировых поставках смартфонов достигла 17%, что на 3% больше, чем в первом квартале.
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«Xiaomi быстро расширяет свой бизнес за рубежом», — заявил руководитель исследований Canalys Бен Стэнтон.
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Он отметил, что объем поставок компании в Латинскую Америку вырос более чем на 300%, в Африку — на 150%, Западную Европу — на 50%.
При этом, по его словам, средние цены, устанавливающий Xiaomi примерно на 40% ниже, чем у Samsung, и на 75% ниже, чем в Apple.
«Поэтому приоритет для компании в этом году — наращивание продаж дорогих устройств, таких как Mi 11 Ultra», — отметил аналитик.
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Лидер поставок
Мировые поставки смартфонов выросли на 12% во втором квартале, во главе с Samsung Electronics с долей в 19%.
Apple осталась на третьем месте по объемам поставок с долей рынка в 14%.
Напомним
18 мая Xiaomi опубликовала новый тизер, посвященный своему флагманскому ноутбуку Mi Notebook Pro X
Источник: МинФин