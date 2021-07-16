Финансы

Власти США ужесточат контроль за транзакциями криптовалют

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Власти США ужесточат контроль за криптовалютными транзакциями с целью пресечения действий хакеров, использующих вирусы-вымогатели. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Фото: biz.nv.uа

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Жесткий контроль

Администрация президента США Джо Байдена будет тщательно отслеживать переводы средств в цифровых активах, которые используются для выплат хакерам, пишет агентство со ссылкой на источники.

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В Белом доме была сформирована специальная комиссия, которая займется пресечением деятельности хакеров, использующих вирусы-вымогатели. Об этом сообщила заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер. Она отвечает за вопросы кибербезопасности.

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По словам Нюбергер, США будут взаимодействовать с союзниками, чтобы убедить другие страны не укрывать на своей территории хакеров. Также по словам помощника президента США, Конгрессу необходимо разработать стандарты по обеспечению кибербезопасности для американского бизнеса.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что конгресс США должен предоставить налоговой службе страны полномочия для сбора данных об операциях с криптовалютами на сумму от $10 тысяч.

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Курс криптовалют на «Минфине»

Источник: МинФин

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