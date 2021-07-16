Валютный межбанк в конце недели: почему мы не увидели доллар по 27,15 гривен и кто «виновник торжества»

Несмотря на фактор окончания рабочей недели — эта пятница на валютном рынке прошла довольно динамично.

Фото: rbc.ua

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Продолжилось перетягивание «курсового каната» между крупными игроками.

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Предложение снова превышало спрос и это приводило к постепенному проседанию котировок с целью 27,15 гривен за доллар к концу дня. Но тут доллар поддержал Ситибанк. Он выходил после обеда с покупкой валюты по 27,22 гривны и за счет этого не давал котировкам просесть ниже.

В итоге, сегодня за день доллар подешевел на 2,5 копейки — с 27,26/27,28 до 27,235/27,255 гривен, а евро почти не изменился с утренних 32,15/32,17 до 32,14/32,17 гривен. Нацбанк на торги сегодня не выходил, и таким образом — всю неделю на межбанке не появлялся.

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Ход торгов:

С утренних 27,26/27,28 уже к 11 часам курс просел до 27,215/27,235 гривен. Ближе к 12 часам и уже почти до 14 часов доллар находился в узком коридоре 27,21−27,22/27,23−27,24 гривны с явной тенденцией к укреплению позиций гривны за счет превышения предложения над спросом.

Выход Ситибанка с покупкой по 27,22 гривны «изъял» с рынка излишек предложения и к 16 часам котировки подошли к отметке 27,22/27,24 гривны, а завершилась пятничная сессия по доллару уровнем 27,235/27,255.

Главные события 16 июля на валютном рынке:

Доллар за день подешевел с 27,26/27,28 до 27,235/27,255 гривен к концу сессии.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,2319 гривен, а официальный курс на 19 июля 2021 года установлен на уровне 27,2301 гривен за доллар.

Источник: МинФин