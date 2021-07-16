Руководители департаментов НБУ, которые подали в отставку, формально остаются до 1 сентября

Восемь из девяти руководителей Департамента лицензирования Нацбанка, которые объявили о своей отставке 30 июня, попросили главу НБУ перенести дату увольнения на 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос «Экономической правды».

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Что известно

Восемь из девяти работников Департамента лицензирования, в том числе директор Департамента лицензирования Александр Бевз подали заявления на имя председателя НБУ с просьбой перенести дату увольнения на 1 сентября 2021 (последний рабочий день), аргументируя это «производственной необходимостью».

«Национальный банк, неуклонно соблюдая требования трудового законодательства, поданные заявления о переносе даты увольнения согласовал», — говорится в ответе Нацбанка.

К новой дате своей отставки (то есть до 1 сентября) Александр Бевз и другие работники Департамента лицензирования возьмут отпуск.

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«Мы не будем работать в Национальном банке все эти полтора месяца. Мы как и планировали, завершаем работу на этой неделе и передаем дела. Поэтому, по сути, ничего не изменилось, изменилась лишь дата нашего фактического увольнения. Мы берем все свои отпуска, у меня, например, 60 дней накоплено, и идем в эти отпуска», — пояснил Бевз.

В пресс-служба регулятора также добавили, что руководитель Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук, который так же публично объявил о своем намерении подать в отставку 30 июня, по состоянию на 15 июля сих пор не подал соответствующего заявления.

«Сегодня я поговорил с Сергеем Николайчуком и мы обсудили условия моей отставки. Это будет где-то середина сентября. За это время нужно передать дела новому заместителю председателя НБУ (Сергею Николайчуку — ред.) и завершить стресс-тестирование, которое началось», — пояснил Ваврищук.

В Национальном банке добавили, что перенос даты отставки руководства Департамента лицензирования тормозит проведение конкурсов на их позиции.

Предыстория

30 июня директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что планирует завершить работу в Нацбанке.

Вслед за ним о своем увольнении заявили руководитель проектов и программ департамента лицензирования НБУ Наталья Гудыма и начальник управления Департамента финстабильности Артем Клюка.

30 июня команда руководителей департамента лицензирования Нацбанка полным составом подала заявления на увольнение.

Источник: МинФин