Рада приняла Бюджетную декларацию на 3 года

Верховная Рада приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022−2024 годы, а также рекомендации по бюджетной политике.

Фото: censor.net

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«За» соответствующий проект постановления №5765 проголосовало 269 депутатов.

Что такое Бюджетная декларация

Бюджетная декларация — документ среднесрочного бюджетного планирования, определяет основы бюджетной политики и показатели госбюджета на среднесрочный период. Она является основой для составления проекта госбюджета и прогнозов местных бюджетов.

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Каким будет курс и инфляция

Бюджетная декларация на 3 года предполагает средний курс 28,5 грн/$ и сокращение инфляции до 5−6%.

По базовому сценарию нового макропрогноза ожидается:

• рост ВВП на уровне 3,8% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году и на 5% в 2024 году;

• сокращение уровня инфляции до 6,2% в 2022 году и до 5,3% в 2023-м и до 5% — в 2024 году;

• увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников на 4,4% в 2022 году, на 6,1% в 2023 году и на 5,6% в 2024 году;

• уровень безработицы в 2022 году — 8,5%, в 2023 году — 8%, в 2024 году — 7,8%;

• рост экспорта товаров и услуг на уровне 6,5% в 2022 году с последующим наращиванием темпов роста до 7,7% в 2023 году и до 7,9% в 2024 году.

Бюджетная декларация частности, предусматривает дефицит госбюджета 3,5% в 2022 со снижением до 3% и 2,7% в 2023—2024 гг.

Напомним

31 мая на внеочередном заседании правительства впервые было одобрено Бюджетную декларацию на 2022−2024 годы.

В Бюджетной декларации предусмотрено фискальное пространство, которое будет распределяться в рамках государственного бюджета на приоритетные направления.

Среди приоритетов бюджетной политики, определенных Бюджетной декларацией:

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие агропромышленного комплекса;

формирование чистой и безопасной окружающей среды;

развитие административных услуг и их цифровизация;

усиление энергонезависимости;

создание эффективной и совершенной системы осуществления социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;

обеспечение качественного, современного, доступного и инклюзивного образования;

обеспечение качественного уровня медицины;

повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.

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Во время разработки Бюджетной декларации были учтены цели и приоритеты, определенные программой президента, программой деятельности Кабмина, прогнозными и программными документами экономического и социального развития, в частности Национальной экономической стратегии до 2030 года.

Источник: МинФин