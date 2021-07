Нацкомиссия допустила к обращению еще 8 выпусков евробондов

15 июля Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение допустить к обращению на территории Украины еще 8 выпусков еврооблигаций иностранных эмитентов, на основе поданной заявки от финансовой группы ICU. Об этом говорится в сообщении комиссии.

Речь идет о еврооблигациях украинских компаний, выпущенных через иностранных эмитентов.

Какие акции доступны

Теперь, согласно решению Комиссии, на внутреннем рынке капитала Украины будут доступны такие ценные бумаги:

еврооблигации Kernel Group (два выпуска в долларах с погашением в октябре 2024 и купоном 6,5% и с погашением в октябре 2027 и купоном 6,75% соответственно)

еврооблигации группы «Метинвест Холдинг» (три выпуска в долларах — апреле 2026 и 8,5%; октябрь 2027 и 7,65%; октябрь 2029 и 7,75%) и один выпуск в евро (июнь 2025 и 5,625%)

еврооблигации группы компаний «МХП» (один выпуск в долларах с погашением в сентябре 2029 и купоном 6,25%)

еврооблигации группы «Нафтогаз» (один выпуск в долларах с погашением в ноябре 2026 и купоном 7,625%).

Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на фондовых биржах и внебиржевом рынке Украины.

Напомним

9 декабря 2020 года Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины допустила к обращению на территории Украины акции ряда крупных мировых компаний.

К обращению были допущены акции Facebook Inc, Tesla Inc, Netflix Inc, Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices (крупный производитель микросхем и карт памяти).

6 апреля 2021 года НКЦБФР допустила к обращению евробонды Румынии с погашением в январе 2024 и текущей доходностью около 0,8%.

16 апреля украинская фондовая биржа ПФТС открыла торговлю акциями шести американских компаний: Microsoft Corporation (тикер — MSFT), Advanced Micro Devices Inc (AMD), Visa Inc. (V), Tesla Inc. (TSLA), Netflix Inc. (NFLX), Facebook Inc (FB).

17 апреля украинская фондовая биржа «Перспектива» начала торговлю акциями семи американских технологических и финансовых компаний, а также гособлигациям США.

