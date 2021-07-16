На следующей неделе Минфин планирует разместить на ОВГЗ-аукционах гривневые выпуски и один в евро

На ОВГЗ-аукционе 20 июля Минфин планирует размещать гривневые и номинированные в евро облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). «Минфин» представляет традиционный обзор облигационного рынка.

Фото: rbc.ua

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Что будет предлагать Минфин 20 июня

На ОВГЗ-аукционах на следующей неделе планируется к размещению 6 гривневых выпусков со сроками обращения — 196 дней, 364, 490, 763, 1078 и 1757 дней.

Выпуск облигаций, номинированный в евро, имеет срок обращения 323 дня.

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Традиционно Минфин оставляет за собой право после консультаций с первичными дилерами и по результатам оценки спроса корректировать окончательный перечень размещаемых ОВГЗ.

Что происходило на аукционе 13 июля

Наибольшим спросом пользовались бумаги с погашением от года до двух, которые принесли бюджету вместе 7,4 млрд из 8,1 млрд привлечений в национальной валюте.

Спрос на годовые ОВГЗ достиг почти 3 млрд грн, но из-за установленного ограничения на объем размещения привлечено было только 2,1 млн.

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По полуторагодовалым спрос был меньше предложения и принес бюджету только 1,7 млн грн. А вот по двухлетним инструментам спрос был самым большим, 3,6 млрд грн, что пополнило бюджет на 3,7 млрд.

Наименьшим оказался спрос на 5-летние облигации — всего лишь 37 млн грн в семи заявках, что может свидетельствовать о ситуативном отсутствим интереса к ним у нерезидентов.

Еще $65 млн было привлечено по годовым валютным ОВГЗ и это почти вдвое меньше, чем три недели назад.

В общем похоже на то, что банки и другие резиденты увеличили интерес к ОВГЗ после стабилизации курса гривны. А вот нерезиденты, зато еще продолжают выдерживать паузу.

ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% — в долларах СШАКак изменился портфель ОВГЗ

За первую половину июля объем ОВГЗ в обращении увеличился — до 1005,16 грн.

При этом ОВГЗ-портфель банков увеличился — до 511,080 млрд грн, юрлиц — до 492,3 млрд грн, физлиц — до 19,01 млрд грн.

ОВГЗ-портфель нерезидентов уменьшился до 108,560 млрд грн.

У НБУ — не изменился (317,28 млрд грн).

Ранее

Во время июньских ОВГЗ-аукционов в госбюджет Минфин привлек 26,2 млрд грн, $ 541 млн и 61 млн евро .

В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.

В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млрд грн, $ 964 млн и 112 млн евро.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне за эти месяцы составила 11,2% годовых, в долларах — 3,8% годовых, в евро — 2,5% годовых.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин