Финансы
Курс валют на вечер 16 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок
К закрытию межбанка курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и в продаже, евро потерял 1 копейку на покупке и 1 копейку на продаже.
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Валюта
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Открытие 16 июля
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Закрытие 16 июля
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Изменения
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доллар
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27,26/27,28
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27,23/27,25
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3/3
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евро
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32,15/32,17
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32,14/32,16
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1/1
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рубль
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0,3670/0,3675
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0,3668/0,3672
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0,0002/0,0003
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,2600−27,2800 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,1504−32,1740 грн/евро, торги по рублю — 0,3670−0,3675 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,15−27,31 гривны. Евро покупают по 32,00 гривны, продают по 32,35 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,20−27,33 гривны, евро — 32,05−32,25 гривны.
Источник: МинФин