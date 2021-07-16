Финансы

Курс валют на вечер 16 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

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К закрытию межбанка курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и в продаже, евро потерял 1 копейку на покупке и 1 копейку на продаже.

0

Валюта

Открытие 16 июля

Закрытие 16 июля

Изменения

доллар

27,26/27,28

27,23/27,25

3/3

евро

32,15/32,17

32,14/32,16

1/1

рубль

0,3670/0,3675

0,3668/0,3672

0,0002/0,0003

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,2600−27,2800 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,1504−32,1740 грн/евро, торги по рублю — 0,3670−0,3675 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,15−27,31 гривны. Евро покупают по 32,00 гривны, продают по 32,35 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,20−27,33 гривны, евро — 32,05−32,25 гривны.

Источник: МинФин

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