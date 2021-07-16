Изношенные доллары и евро. В НБУ дали совет, куда их сдавать

Украинские банки не должны отказывать украинцам в приеме изношенных и поврежденных иностранных банкнот. Об этом говорится во внутреннем документе НБУ, который он разослал банкам.

Фото: mind.ua

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Требования НБУ к банкам

Финучреждения обязаны:

произвести обмен иностранной банкноты на гривну после ее проверки на подлинность (у отдельных структур есть услуга по обмену одной иностранной купюры на другую иностранную), если она не изношенная/поврежденная или не подозрительная, то есть не похожа на подделку.

взять купюру на инкассо, если она ветхая/изношенная/поврежденная — то есть отправить в свой банк-корреспондент за границу и обменять там. После чего вернуть украинцу новую банкноту. По правилам Нацбанка, максимальный срок проведения такой операции — до 24 месяцев;

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сдать иностранную наличность на исследование в Нацбанк, если она будет вызывать подозрения на подделку. Регулятор проведет свою экспертизу, по результатам которой возможны два варианта: если валюта подлинная — должен произойти обмен, на котором настаивал клиент, если она окажется фальшивкой — будут привлечены правоохранительные органы и человеку придется давать объяснения, где он ее взял. Подделка будет изъята без каких-либо компенсаций.

Какие банкноты банки обязаны принимать

Признаки, по которым финучреждения обязаны принимать банкноты, не являющиеся изношенными:

локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потеря бумагой жесткости;

отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 мм²;

пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждая;

надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;

отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук диаметром не более 1 мм каждый.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что кроме обращения в банки есть и несколько альтернативных способов избавиться от старых купюр.

В интернете можно без особых трудностей найти компании, занимающиеся мгновенным инкассо. Комиссия в них, как правило, близка к банковской — около 10%. Но часто это касается только тех купюр, которые не слишком изношены.

Взять же купюру в действительно плохом состоянии такие компании если и согласятся, то только за гораздо более высокую плату.

Еще один вариант для тех, кто «застрял» со старыми долларами — взять их с собой в путешествие за границу. Иностранные обменные пункты более лояльные к купюрам в плохом состоянии. Но это касается «обменников» в развитых странах.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин