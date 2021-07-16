Главное за неделю: разоблачение фиктивной криптобиржи, отмена валютных ограничений и грядущие изменения налога на недвижимость

Налички стало больше. НБУ назвал количество банкнот и монет на каждого украинца

По состоянию на 1 июля 2021 года в обращении Украины находилось наличности на 585,2 млрд грн. Это на 26,7 млрд грн или на 4,8% больше, чем на начало года (558,5 млрд грн).

Самой популярной в обращении была банкнота номиналом 200 грн — 718 млн штук или 24,4% от общего количества банкнот в обращении. Второе место по распространенности занимает банкнота в 500 грн — 638 млн штук или 21,7% от оборота.

Полиция раскрыла криптопирамиду. Псевдоинвесторы обманули украинцев на 250 миллионов (видео)

Киберполиция прекратила мошенническую схему инвестиций в криптовалюту, организаторы которой обманули вкладчиков на более чем 250 млн грн. Мошенники создали фиктивную онлайн-биржу и предлагали вкладчикам получать 7% прибыли в день от инвестирования в криптовалюту. Минимальная сумма вкладов составила 150 тыс. грн.

Бизнес сможет покупать на межбанке до 100 тысяч евро в день без валютных обязательств. Что будет с гривной (прогноз банкиров)

С 20 июля 2021 года юрлица и ФОПы смогут покупать на межбанке доллары и евро, даже если у них нет валютных обязательств. Дневной лимит на покупку — до 100 тыс. евро. Подтверждающие документы в банк подавать не нужно.

Финансисты считают, что новшество может временно ослабить курс гривны и увеличить волатильность на торгах. Но со временем — поможет сделать рынок более устойчивым.

За какие долги по коммуналке могут выселить из жилья

За неуплату коммуналки должников могут оштрафовать, лишить субсидий или даже выселить из жилья. В каких случаях применяется та или иная мера наказания, рассказали в Министерстве юстиции.

Автор «Черного Лебедя» утверждает, что стоимость биткоина — «ровно ноль»

Николас Талеб, автор «Черного Лебедя» в своем последнем исследовании утверждает, что биткоин не смог стать валютой без правительства, страховкой от инфляции или гаванью для безопасных инвестиций.

Он говорит, что стоимость биткоина — «ровно ноль», в том числе из-за того, что он требует постоянного внимания, чтобы иметь какую-то ценность, в отличие от золота и других драгоценных металлов.

Покупать доллар или держать гривну

Сентябрь этого года будет особенным. Кроме сезонных колебаний Украину ожидает выплата $3 млрд по внешнему государственному долгу. Это будет сумма, которая составляет 50% всех аналогичных выплат в 2021 году. Очевидно, что курс доллара вырастет из-за высокого спроса на валюту со стороны государства.

Новые налоги на недвижимость: рискнут ли застройщики поднять цены на 45%

Власти хотят кардинально изменить налогообложение операций на рынке недвижимости. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении.

Результатом таких новаций может стать уменьшение доходов инвесторов, которые зарабатывают на купле-продаже жилья, а также рост цен на новые квартиры от застройщиков.

Агрессивные инструменты инвестирования. Доходность vs риск

22 июля в БЦ Gulliver, Башня Б, состоится вторая встреча практикующих частных инвесторов, практикум и откровенная дискуссия на тему «Агрессивные инструменты инвестирования. Доходность vs риск».

На встрече обсудим: какую стратегию выбрать частному инвестору, как создать и сбалансировать свой собственный инвестиционный портфель, получить максимальный доход с разумным уровнем риска.

Источник: МинФин