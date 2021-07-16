Cамый дорогой финтех Британии. Revolut привлек $800 миллионов

Согласно заявлению британской финтех компании Revolut ей удалось привлечь $800 млн в рамках нового раунда финансирования, которое возглавили SoftBank и Tiger Global. Об этом пишет CNBC.

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Оценка Revolut

Revolut оценивается в $33 млрд, что в 6 раз больше, чем в прошлом году, когда компания стоила $5,5 млрд.

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На финтех компании в последнее время наблюдается ажиотажный спрос: во втором квартале 2021 года такие стартапы собрали рекордную сумму — $ 33,7 млрд.

По оценкам CB Insights, последний раунд финансирования вывел Revolut на второе место в сфере финансовых технологий в Европе, сделав своеобразным «единорогом» — частным стартапом стоимостью более $1 млрд — после гиганта Klarna, работающего по принципу «купи сейчас — плати позже».

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А в Великобритании он даже опередил популярную платежную фирму Checkout.com.

Как заявил финансовый директор цифрового банка Микко Саловаара, деньги поступят из фонда Vision Fund 2 японского конгломерата SoftBank и американского хедж-фонда Tiger Global, которые в совокупности владеют менее 5% его акций.

При этом Revolut будет использовать полученные деньги для инвестирования в маркетинг, разработку новых продуктов и международную экспансию, прежде всего на ускорение роста его бизнеса в США и Индии.

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Планов IPO цифровой банк пока не строит: Саловаара заявил, что Revolut только что собрал значительную сумму финансирования и пока не собирается дебютировать на бирже.

Напомним

В 2020 году Revolut получила годовой убыток в размере 167,8 млн фунтов стерлингов ($231,9 млн), что превышает убытки в размере 106,7 млн фунтов стерлингов, которые компания имела в предыдущем году.

Доход финтеха в прошлом году составил 222,1 млн фунтов стерлингов, что означает, что новая рыночная стоимость Revolut более чем в 100 раз превышает объем продаж в 2020 году.

Банку удалось выйти на уровень безубыточности ко второй половине 2020 года, и его деятельность была «очень прибыльной» в первом квартале этого года.

Что такое Revolut

Британский банковский сервис Revolut работает с 2015 года. Позиционирует себя как банк без отделений. Все операции выполняются через приложение на смартфоне. Его основной продукт — сервис для обмена валюты без банковской комиссии, в августе 2019 стартап запустил сервис для покупки акций.

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Сейчас в компании около 13 млн клиентов по всему миру.

В феврале 2020 года компания провела раунд финансирования, в ходе которого ей удалось привлечь $500 млн. В июле стартап привлек дополнительные инвестиции в размере $80 млн. Инвесторы оценили компанию в $5,5 млрд.

Источник: МинФин