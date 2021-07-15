Virgin Galactic разыграет два билета на полет в космос на своем корабле (видео)

Компания Virgin Galactic, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, разыграет два билета на полет в космос на борту своего космического лайнера VSS Unity. Об этом сообщает Space.

0

Virgin Galactic объявила о партнерстве с благотворительной платформой сбора средств Omaze после своего первого туристического космического полета 11 июля.

Организации проведут розыгрыш двух билетов (впрочем, победитель будет один) на полет на борту VSS Unity, где уже успел полетать и сам основатель компании Брэнсон.

Он записал в соцсетях видео, где призвал всех желающих участвовать в розыгрыше.

Как принять участие

Для участия в конкурсе нужно будет зарегистрироваться на платформе Omaze до 31 августа. Сам розыгрыш завершится уже 1 сентября.

Для всех желающих будет доступна одна бесплатная попытка проверить свою удачу. За другие попытки надо будет заплатить от 10 долларов до 100 долларов за разное количество попыток. Собранные деньги планируют направить на благотворительность.

Несмотря на то, что конкурс открыт для всех, как отметили на сайте Omaze, для участников из большинства стран мира будет ограничено участие из-за особенностей законодательства о лотереях.

Предыстория

11 июля компания Virgin Galactic, которая принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, успешно осуществила свой первый туристический космический полет. На борту был и сам Брэнсон.

В состоянии невесомости экипаж находился всего 5−6 минут. После выхода на заданную высоту самолет-носитель самостоятельно вернулся на Землю и приземлился в космопорт.

Создатель Amazon Джефф Безос планирует совершить полет в космос на корабле Blue Origin 20 июля.

Источник: МинФин