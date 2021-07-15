В Украине хотят запретить ввоз и регистрацию бензиновых авто с 2030 года

Министерство инфраструктуры опубликовало законопроект о ввозе и регистрации в стране автомобилей c дизельными и бензиновыми двигателями.

Фото: znaj.ua

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Что предлагают в министерстве

Проект закона ограничивает первую регистрацию сначала для б/у-, а затем и для новых автомобилей.

Документ предусматривает:

запрет на ввоз и первую государственную регистрацию использованных авто с дизельными двигателями внутреннего сгорания — с 1 июля 2027 года;

запрет на ввоз и первую государственную регистрацию новых автомобилей с дизельными двигателями, а также использованных и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания с 1 июля 2030 года;

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этот запрет не будет касаться автомобилей для Вооруженных сил и других военных формирований, а также для автомобили фермерских хозяйств, и автомобили, выпущенные до 1 января 1981 года.

Проект закона опубликовали для публичного обсуждения.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Европа называет вполне конкретные сроки запрета авто с ДВС. Поэтому в том, что бензину и дизелю там осталось недолго, сомнений не осталось.

Переломным станет уже 2030 год, когда полный запрет на авто с двигателями внутреннего сгорания введут некоторые страны (Швеция, Дания, Нидерланды и др.).

Если на тот момент в Украине никаких запретов не будет, весь «грязный» европейский автопарк хлынет к нам.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин