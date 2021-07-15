В Украине хотят запретить ввоз и регистрацию бензиновых авто с 2030 года
Министерство инфраструктуры опубликовало законопроект о ввозе и регистрации в стране автомобилей c дизельными и бензиновыми двигателями.
Фото: znaj.ua
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Что предлагают в министерстве
Проект закона ограничивает первую регистрацию сначала для б/у-, а затем и для новых автомобилей.
Документ предусматривает:
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запрет на ввоз и первую государственную регистрацию использованных авто с дизельными двигателями внутреннего сгорания — с 1 июля 2027 года;
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запрет на ввоз и первую государственную регистрацию новых автомобилей с дизельными двигателями, а также использованных и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания с 1 июля 2030 года;
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этот запрет не будет касаться автомобилей для Вооруженных сил и других военных формирований, а также для автомобили фермерских хозяйств, и автомобили, выпущенные до 1 января 1981 года.
Проект закона опубликовали для публичного обсуждения.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Европа называет вполне конкретные сроки запрета авто с ДВС. Поэтому в том, что бензину и дизелю там осталось недолго, сомнений не осталось.
Переломным станет уже 2030 год, когда полный запрет на авто с двигателями внутреннего сгорания введут некоторые страны (Швеция, Дания, Нидерланды и др.).
Если на тот момент в Украине никаких запретов не будет, весь «грязный» европейский автопарк хлынет к нам.
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
Источник: МинФин