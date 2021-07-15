Сервис по доставке еды Zomato выходит на биржу. Это станет крупнейшим IPO года в Индии

Индийский стартап по доставке еды Zomato этой неделе планирует привлечь около $1,3 млрд в рамках первичного публичного размещения акций в Мумбаи. Сейчас это крупнейшее IPO в стране в 2021 году. Об этом пишет Forbes со ссылкой на CNN.

Фото: sharespro

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Ключевые факты

Как сообщает TechCrunch, личная продажа акций начнется в среду и завершится в пятницу.

Накануне IPO Zomato уже привлек $562 млн от якорных инвесторов. Таким образом, стартап обеспечил почти 45% из $1,3 млрд, которые он планирует получить через IPO.

Среди инвесторов компании Tiger Global, Fidelity, New World, Baillie Gifford, правительство Сингапура, Canada Pension Plan, Mirae Asset, T. Rowe Price и Steadview.

Верхняя граница диапазона цен для акций Zomato составила $1. Это дает индийскому стартапу отметку в $8,6 млрд по сравнению с $5,4 млрд в феврале этого года.

Что известно о Zomato

Zomato основали Панкад Чадд и Депиндер Гоял в 2008 году в Нью-Дели. Zomato предоставляет информацию, меню и отзывы пользователей о ресторанах, а также доставляет еду из ресторанов-партнеров.

В компании более 5000 сотрудников, она охватывает более 10 000 городов в двух десятках стран. В январе 2020-го Zomato купила Uber Eats в Индии. При этом в рамках сделки сам Uber получил почти 10% акций Zomato.

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За 2020 финансовый год, закончившийся в марте этого, доход Zomato снизился на 23%, до $283 млн. Впрочем, удалось сократить убытки до $110 млн, что на 66% меньше, чем за такой же период годом ранее.

Обеспокоенность аналитиков

Аналитики выражают обеспокоенность по поводу того, что многие индийские стартапы привлекают сотни миллионов долларов на частных рынках с высокой оценкой, но не показывают стабильную прибыль.

«IPO Zomato в некотором смысле должен стать началом выполнения обещаний индийской технологической экосистемы», — отметил CNN партнер индийской венчурной компании Blume Ventures Ашиш Фафадиа.

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Напомним

Индийский гигант электронной коммерции Flipkart привлек $3,6 млрд в ходе нового раунда финансирования. Компания впервые привлекает капитал от внешних инвесторов после того, как ее приобрел Walmart в 2018 году.

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Источник: МинФин