Финансы
Курс валют на вечер 15 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок
К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и в продаже, евро потерял 9 копеек на покупке и 10 копеек на продаже.
Фото: biz.censor.net
0
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Валюта
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Открытие 15 июля
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Закрытие 15 июля
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Изменения
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доллар
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27,30/27,32
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27,26/27,28
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4/4
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евро
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32,30/32,33
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32,21/32,23
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9/10
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рубль
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0,3676/0,3680
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0,3674/0,3680
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0,0002 /0
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,30−27,32 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,30−32,33 грн/евро, торги по рублю — 0,3676−0,3680 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,20−27,35 гривны. Евро покупают по 32,05 гривны, продают по 32,39 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,22−27,30 гривны, евро — 32,05−32,30 гривны.
Источник: МинФин