Финансы

Курс валют на вечер 15 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

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К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и в продаже, евро потерял 9 копеек на покупке и 10 копеек на продаже.

Фото: biz.censor.net

0

Валюта

Открытие 15 июля

Закрытие 15 июля

Изменения

доллар

27,30/27,32

27,26/27,28

4/4

евро

32,30/32,33

32,21/32,23

9/10

рубль

0,3676/0,3680

0,3674/0,3680

0,0002 /0

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,30−27,32 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,30−32,33 грн/евро, торги по рублю — 0,3676−0,3680 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,20−27,35 гривны. Евро покупают по 32,05 гривны, продают по 32,39 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,22−27,30 гривны, евро — 32,05−32,30 гривны.

Источник: МинФин

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