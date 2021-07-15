Курс валют на вечер 15 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и в продаже, евро потерял 9 копеек на покупке и 10 копеек на продаже.

Фото: biz.censor.net

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Валюта Открытие 15 июля Закрытие 15 июля Изменения доллар 27,30/27,32 27,26/27,28 4/4 евро 32,30/32,33 32,21/32,23 9/10 рубль 0,3676/0,3680 0,3674/0,3680 0,0002 /0

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,30−27,32 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,30−32,33 грн/евро, торги по рублю — 0,3676−0,3680 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,20−27,35 гривны. Евро покупают по 32,05 гривны, продают по 32,39 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,22−27,30 гривны, евро — 32,05−32,30 гривны.

Источник: МинФин