Финансы
Курс валют на вечер 14 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок
К закрытию межбанка курс доллара не изменился, евро прибавил 7 копеек на покупке и 8 копеек на продаже.
1
|
Валюта
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Открытие 14 июля
|
Закрытие 14 июля
|
Изменения
|
доллар
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27,30/27,32
|
27,30/27,32
|
0/0
|
евро
|
32,19/32,21
|
32,26/32,29
|
7/8
|
рубль
|
0,3677/0,3682
|
0,3685/0,3689
|
0,0008/0,0007
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,3050−27,3250 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,1953−32,2161 грн/евро, торги по рублю — 0,3677−0,3682 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,20−27,35 гривны. Евро покупают по 32,05 гривны, продают по 32,40 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,22−27,30 гривны, евро — 32,00−32,27 гривны.
Источник: МинФин