Финансы

Курс валют на вечер 14 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

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К закрытию межбанка курс доллара не изменился, евро прибавил 7 копеек на покупке и 8 копеек на продаже.

1

Валюта

Открытие 14 июля

Закрытие 14 июля

Изменения

доллар

27,30/27,32

27,30/27,32

0/0

евро

32,19/32,21

32,26/32,29

7/8

рубль

0,3677/0,3682

0,3685/0,3689

0,0008/0,0007

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,3050−27,3250 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,1953−32,2161 грн/евро, торги по рублю — 0,3677−0,3682 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,20−27,35 гривны. Евро покупают по 32,05 гривны, продают по 32,40 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,22−27,30 гривны, евро — 32,00−32,27 гривны.

Источник: МинФин

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