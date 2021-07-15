Главное за четверг: налоги на недвижимость, прогноз курса доллара на осень и рейтинг финансовых СМИ

Новые налоги на недвижимость: рискнут ли застройщики поднять цены на 45%

Власти хотят кардинально изменить налогообложение операций на рынке недвижимости. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении.

Результатом таких новаций может стать уменьшение доходов инвесторов, которые зарабатывают на купле-продаже жилья, а также рост цен на новые квартиры от застройщиков.

Рада приняла Бюджетную декларацию на 3 года

Бюджетная декларация на 3 года предполагает средний курс 28,5 грн/$ и сокращение инфляции до 5−6%.

По базовому сценарию нового макропрогноза ожидается:

• рост ВВП на уровне 3,8% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году и на 5% в 2024 году;

• сокращение уровня инфляции до 6,2% в 2022 году и до 5,3% в 2023-м и до 5% — в 2024 году;

• увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников на 4,4% в 2022 году, на 6,1% в 2023 году и на 5,6% в 2024 году.

Покупать доллар или держать гривну

Сентябрь этого года будет особенным. Кроме сезонных колебаний Украину ожидает выплата $3 млрд по внешнему государственному долгу. Это будет сумма, которая составляет 50% всех аналогичных выплат в 2021 году. Очевидно, что курс доллара вырастет из-за высокого спроса на валюту со стороны государства.

«Минфин» возглавил рейтинг украинских финансовых СМИ за первое полугодие

Контент-маркетинговая платформа PRNEWS. IO подготовила рейтинг, в который вошли 10 украинских медиа, материалы которых посвящены финансам, инвестициям и прочим близким темам.

Согласно данным исследования, украинцы чаще всего читают новости финансово-экономической тематики на «Минфине». По данным платформы веб-аналитики similarweb, на страницы «Минфина» за полгода пользователи заходили более 56 млн раз.

Источник: МинФин