PepsiCo увеличила чистую прибыль на 43,3%, выручку — на 20,5%

Американская PepsiCo Inc. во втором квартале 2021 финансового года увеличила чистую прибыль на 43,3% и выручку на 20,5%, при этом результаты оказались лучше ожиданий аналитиков. Об этом пишет finance.yahoo.

Фото: ubr.ua

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Финпоказатели

Чистая прибыль PepsiCo за двенадцать недель, завершившихся 12 июня, составила $2,358 млрд, или $1,7 в расчете на акцию, по сравнению с $1,646 млрд, или $1,18 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $1,72 с $1,32 на акцию.

Выручка увеличилась до $19,217 млрд по сравнению с $15,945 млрд. Органический рост составил 12,8%.

PepsiCo указывает, что в минувшем полугодии 42% консолидированной выручки пришлось на бизнес за пределами США.

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Реакция акций

Как пишет РБК, 13 июля котировки PepsiCo взлетели на 2,9% и достигли отметки в $153,86. Рост акций произошел на фоне выхода финансового отчета компании и новых прогнозов.

Компания прогнозирует в 2021 году увеличение операционной прибыли на 6%, разводненной прибыли на акцию — на 12%.

Напомним

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других.

Источник: МинФин