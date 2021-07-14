«Ощущение как в 1999»: грозит ли стартап-лихорадка новым пузырем

Похоже, что на рынке стартапов надувается пузырь, — пишет CNBC со ссылкой на Хуссейна Канджи, партнера британской фирмы венчурного капитала Hoxton Ventures.

Фото: forexlive.com

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Агентство вспоминает март прошлого года. Тогда венчурная компания Sequoia Capital назвала Covid-19 «черным лебедем 2020».

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«Частное финансирование может значительно сократиться, как это произошло в 2001 и 2009 году», — заявила она в отчете, похожем на их презентацию «RIP Good Times» времен кризиса 2008.

Но в июне 2021 мы видим, что технологические инвесторы выписывают большие чеки, чем когда-либо ранее. По данным CB Insights, стартапы по всему миру уже собрали $ 292,4 млрд в этом году и у них есть все шансы побить прошлогодний рекорд в $ 302,6 млрд. Количество огромных, стоимостью более $ 100 млн, венчурных сделок в 2021 году уже выросла до 751, по сравнению с 665 в 2020.

«Мне это очень напоминает 1999», — сказал CNBC Хуссейн Канджи, партнер британской фирмы венчурного капитала Hoxton Ventures. — «Тогда было столько предложения, столько энтузиазма. Это был период, когда достаточно было добавить «dot-com» к названию и ваши акции шли вверх. «

Доткомы были в моде на Уолл-стрит в конце девяностых. Тогда подогретые быстрой экспансией интернета спекулятивные инвестиции привели к росту индекса Nasdaq Composite на 400% между 1995 и 2000 годами. А уже в октябре 2002 он упал на 80%.

В последние пять лет Nasdaq почти утроился, а рыночная цена нескольких высокотехнологичных компаний, включая Amazon, Google и Facebook, преодолела отметку в $ 1 трлн. Microsoft и Apple сейчас стоят более $ 2 трлн.

Некоторые инвесторы встревожены стремительным ростом оценок технологических компаний. По данным CB Insights, в 2021 году рекордные 249 компаний стали «единорогами» — это почти вдвое больше, чем количество «единорогов» за последние несколько лет.

«Для предпринимателей — это замечательное время привлекать капитал», — говорит Андрей Брасовяну, партнер фирмы венчурного капитала Accel. — «Качество компаний и скорость их роста — беспрецедентны.»

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Синдром упущенных возможностей

Рост конкуренции в венчурных сделках не прошел незамеченным среди инвесторов. Оценки технофирм становятся «все более и более оторванными от реальности» из-за «синдрома упущенных возможностей», — говорит Канджи.

Яна Димитрова, CEO британского финтех-стартапа OpenPayd говорит, что у некоторых инвесторов «очень ограниченное понимание» ее стартапа, но они делают предложения «просто потому, что так делают все».

«Честно говоря, я думаю, что это плохо повлияет на нашу индустрию в долгосрочной перспективе. Бизнес не фокусируется на создании стоимости, он фокусируется на том, чтобы привлечь и потратить капитал», — говорит она.

Европейский технологический бум

Между тем в Европе, долгое время отстававшей от США и Китая в сфере технологий, объем венчурных инвестиций быстро растет.

«Вся эта мода на работу на расстоянии ускорила цифровую трансформацию и открыла европейским компаниям доступ к мировым рынкам», — говорит Брасовяну. — «Вы можете продавать через Zoom из Румынии так же хорошо, как из Нью-Йорка.»

По данным Factset, за первые шесть месяцев 2021 европейские стартапы привлекли $50 млрд по сравнению с $38 млрд, привлеченными за весь 2021 год.

Рыночная лихорадка в сфере технологий привела к длинной очереди из компаний, собирающихся выйти на биржу. США уже наблюдали целый ряд листингов техкомпаний в прошлом году, включая Airbnb и Coinbase, а в Великобритании на прошлой неделе прошел листинг ФИНТЕК фирмы Wise.

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Чем отличаются пузыри 2021 и 1999

Но все же есть определенная разница между пузырем доткомов и ситуацией сегодня, утверждает Канджи. Доткомы росли почти исключительно на неоправданных ожиданиях, а сейчас «уже существуют и рынки и компании».

Еще одно отличие — тренд на фирмы, которые не привлекали внешние инвестиции до первого цикла финансирования.

Источник: МинФин