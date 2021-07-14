Главное за среду: ФОПы смогут покупать валюту на межбанке, ставки по депозитам снова растут, каких должников могут выселить из жилья

Как изменились ставки по депозитам в крупных банках в середине июля

Разместив гривну на год в крупном банке, сейчас можно заработать максимум 11% годовых. За последние две недели депозиты подорожали в 5 крупных банках. Три финучреждения, наоборот, «срезали» доходность вкладов.

Как изменилась доходность депозитов в банках с портфелем более 1 млрд грн и куда дальше будут двигаться ставки — в свежем обзоре «Минфина».

7 акций, обогнавших за 5 лет доходность Apple

Apple в представлении инвесторов — это самые передовые технологии, успешная бизнес-модель и быстрый рост капитализации. Общая стоимость акций Apple превышает $2,3 трлн. За последние пять лет она увеличилась пятикратно, что сделало компанию символом успешных инвестиций.

Есть немало технологических компаний, акции которых дорожали быстрее, чем акции Apple.

Бизнес сможет покупать на межбанке до 100 тысяч евро в день без валютных обязательств. Что будет с гривной (прогноз банкиров)

С 20 июля 2021 года юрлица и ФОПы смогут покупать на межбанке доллары и евро, даже если у них нет валютных обязательств. Дневной лимит на покупку — до 100 тыс. евро. Подтверждающие документы в банк подавать не нужно.

Финансисты считают, что новшество может временно ослабить курс гривны и увеличить волатильность на торгах. Но со временем — поможет сделать рынок более устойчивым.

За какие долги по коммуналке могут выселить из жилья

За неуплату коммуналки должников могут оштрафовать, лишить субсидий или даже выселить из жилья. В каких случаях применяется та или иная мера наказания, рассказали в Министерстве юстиции.

Источник: МинФин