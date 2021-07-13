НБУ установил к коллекторам квалификационные требования

Национальный банк принял ряд нормативно-правовых актов, регулирующих работу участников коллекторского рынка в Украине. Об этом говорится в сообщении регулятора.

0

Что установил НБУ

НБУ в частности установил квалификационные требования для работников коллекторских компаний и лиц, которых они привлекают на основании гражданско-правовых договоров, а также ввел порядок применения мер воздействия к участникам коллекторского рынка.

►Подписывайтесь на страницу «Минфинуа» на фейсбуке:

главные финансовые новости

Квалификационные требования к работникам коллекторам и привлеченных ими лиц

Нацбанк принял отдельный документ — положение № 77 о квалификационных требованиях к работникам коллекторских компаний, а именно требования к деловой репутации и профессиональной пригодности таких лиц.

Читайте также: 14 июля начнут действовать ограничения для коллекторов: кредиторы действуют по принципу «выбить все из всех» до этой даты

Коллекторские компании будут обязаны проверять и контролировать, соответствуют их работники определенным требованиям.

Меры воздействия к участникам коллекторского рынка

Нацбанк в порядке, определенном постановлениями, имеет право применять следующие санкции за нарушение прав потребителей:

• письменное предостережение с требованием устранить нарушения и/или принять меры для их недопущения в будущем;

• штраф для кредитодателя, нового кредитора или коллекторской компании;

• временный запрет коллекторской компании осуществлять урегулирование просроченной задолженности;

• исключение сведений о коллекторской компании с реестра коллекторских компаний;

• временную остановку или отзыва (аннулирования) лицензии кредитодателя — небанковского финучреждения, нового кредитора — небанковского финучреждения.

Читайте также: Что делать, если звонят коллекторы и угрожают прийти домой

Решение о мерах воздействия доставляется до небанковских финучреждений и коллекторских компаний по различным каналам (по почте, e-mail и путем обнародования информации на официальном веб-сайте НБУ).

Нацбанк также обязательно приглашать руководителей учреждений на рассмотрение вопроса о применении санкций.

Указанные подходы предусмотрены постановлениями НБУ № 74 и № 78, которые вступают в силу с 14 июля 2021 года.

Источник: МинФин