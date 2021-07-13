Нацбанк назвал причины стремительного роста цен в Украине
Инфляция в июне составила 9,5% и несколько превысила прогноз Нацбанка, но отклонение уменьшилось, ведь замедлялся рост цен на сырые продукты. Об этом в своем комментарии сообщает НБУ.
Фото: new-retail
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Причины роста цен
«Замедление роста цен на сырые продукты питания нивелировало эффекты от дальнейшего подорожания природного газа и подсолнечного масла, а также от усиления фундаментального инфляционного давления», — пояснил регулятор.
Базовая инфляция в июне ускорилась до 7,3% в годовом измерении с 6,9% в мае.
Преимущественно это вызвано ростом цен на обработанные продовольственные товары (12,1%) вследствие высоких мировых цен на продовольствие.
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Повышение стоимости услуг также ускорилось до 8,1%. Через устойчивый потребительский спрос и рост производственных затрат быстрее дорожали услуги общепита, культуры, отдыха, интернета и такси.
Меньшими темпами также дорожали туристические услуги, в частности вследствие временной остановки авиационного сообщения между Россией и Турцией.
Незначительно ускорился рост цен на непродовольственные товары (до 1,6%) под влиянием устойчивого потребительского спроса и эффектов переноса ослабление обменного курса в предыдущие периоды.
Темпы роста цен на сырые продукты питания продолжили снижаться (до 5,1%). В частности, замедлилось подорожание ягод из-за расширения предложения на украинском рынке. Увеличение импортной и отечественной продукции ранних овощей сказалось на снижении цен на них.
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В то же время быстрее дорожало молоко из-за роста производственных расходов. Высокие мировые цены на сахар и хуже урожай сахарной свеклы обусловили дальнейшее подорожание сахара на внутреннем рынке.
Административно регулируемые цены в дальнейшем повышались (до 18%). Стоимость газа для населения продолжила расти стремительными темпами прежде всего на фоне низкой базы сравнения. В то же время в месячном измерении подорожание оказалось незначительным из-за введения годовых контрактов с фиксированными тарифами для населения.
Увеличение производственных расходов, в частности на топливо и оплату труда, сказалось на стоимости транспортных услуг.
Темпы роста стоимости топлива замедлились до 34,7% из-за эффектов базы сравнения. Незначительное влияние также имело государственное регулирование цен в форме ограничения торговой надбавки на бензин А-95 и дизельное топливо.
Напомним
Потребительские цены в Украине в мае 2021 по сравнению с апрелем выросли на 1,3%. С начала 2021 рост цен составил 6,1%.
Национальный банк в мае ухудшил прогноз по инфляции на 2021. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 составит 8,0%.
В последние месяцы 2020 инфляция в Украине ускорилась, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении (+ 1,3% к октябрю). Такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк .
В государственном бюджете на 2021 заложено уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года).
Инфляция в Украине в 2019 году упала до 4,1% с 9,8%.
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Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
Источник: МинФин