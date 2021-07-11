ЕС полностью откажется от авто с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году

Страны Евросоюза планируют полностью отказаться от автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и постепенно заменить их электрокарами. Об этом пишет Bloomberg.

Фото: rbc.ua

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Вредные выбросы

Предполагается, что к 2030 году вредные выбросы от таких машин сократятся до 35%, к 2035-му — до нуля.

Особое внимание будет уделяться легковым автомобилям, на которые сейчас приходится около 12% всех углеродных выбросов в странах ЕС. К 2030 году их климатическая нейтральность (экологичность) должна будет вырасти на 37,5%.

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Что говорят аналитики

По мнению аналитиков Barclays, столь амбициозные цели подтолкнут автопроизводителей к увеличению объемов выпуска электрокаров и расширению ассортимента таких машин.

К примеру, немецкий Volkswagen планирует полностью завершить производство автомобилей с ДВС в Европе к 2035 году, французский Renault собирается перевести на электричество 90% своих моделей, а американский Ford и вовсе намерен выпускать только электрокары.

Для массового внедрения электрокаров Еврокомиссия обяжет правительства стран ЕС установить зарядные станции через каждые 60 километров на основных автомагистралях.

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Предыстория

Масштабный переход на чистый транспорт — часть пакета мер по достижению климатических целей, которые ЕС обнародует на следующей неделе.

С их помощью блок планирует снизить к 2030 году выбросы парниковых газов на 55% относительно уровня 1990 года.

Европа надеется возглавить борьбу с глобальным потеплением, и к 2050 году стать первым в мире континентом с нулевыми выбросами.

Однако, чтобы это случилось, необходимо в корне изменить все отрасли экономики. При этом труднее всего — сократить выбросы от транспорта и промышленности.

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Источник: МинФин