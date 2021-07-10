Финансы

Валютные интервенции НБУ: за неделю регулятор купил на рынке $20 миллионов

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По данным НБУ, в период с 5 по 9 июля Нацбанк купил на межбанке $20 млн. Валюту регулятор не продавал. Такие данные размещены на сайте НБУ.

Фото: ua.news

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Напомним

В июне положительное сальдо валютных интервенций Нацбанка составило $583 млн.

Период Покупка, $ млн Продажа, $ млн
29.06−02.07 26
22−25.06 128 79,5
14−18.06 113,8 20
7−11.06 375
31.05−04.06 40
  • Всего с начала года Нацбанк купил $993,3 млн, а продал $169,5 млн.
  • В 2020 году НБУ выкупил на рынке $4,93 млрд, а продал $3,89 млрд.

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Источник: МинФин

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