Финансы
Валютные интервенции НБУ: за неделю регулятор купил на рынке $20 миллионов
По данным НБУ, в период с 5 по 9 июля Нацбанк купил на межбанке $20 млн. Валюту регулятор не продавал. Такие данные размещены на сайте НБУ.
Фото: ua.news
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Напомним
В июне положительное сальдо валютных интервенций Нацбанка составило $583 млн.
|Период
|Покупка, $ млн
|Продажа, $ млн
|29.06−02.07
|26
|–
|22−25.06
|128
|79,5
|14−18.06
|113,8
|20
|7−11.06
|375
|–
|31.05−04.06
|40
|–
- Всего с начала года Нацбанк купил $993,3 млн, а продал $169,5 млн.
- В 2020 году НБУ выкупил на рынке $4,93 млрд, а продал $3,89 млрд.
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Источник: МинФин