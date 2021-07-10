В Японии планируют с 2025 года использовать летающие автомобили
Крупнейший авиаперевозчик Японии компания Japan Airlines планирует к 2025 году начать коммерческое использование летающих автомобилей, сообщает ZN.ua со ссылкой на Nikkei.
Фото: businessinsider.com
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Запуск авто
Отмечается, что на первом этапе планируется запустить сервис по перевозке пассажиров между аэропортом и туристическими объектами в префектуре Мие.
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По данным издания, второй по величине авиаперевозчик в стране, корпорация All Nippon Airways, также изучает возможность создания аналогичного сервиса до 2025 года.
Предыстория
В Японии уже идут испытания таких машин, однако отсутствие четких государственных правил мешает их разработке и отталкивает крупных инвесторов.
В этом году власти Японии активизировали разработку графика и порядка эксплуатации летающих автомобилей, чтобы уже с 2023 начать их применение для доставки грузов на отдаленные острова, а с 2025 начать перевозки, в том числе пассажирские, на основной территории страны.
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Источник: МинФин