Спрос на 5-летние евробонды Укрзализныци на глобальном рынке вдвое превысил предложение

Спрос на 5-летние евробонды Укрзализницы (УЗ) на мировом рынке капитала вдвое превысил предложение. Объем привлечений под исторически низкую ставку 7,875% планируется $300 млн. Об этом сообщает пресс-служба УЗ на своем сайте.

Фото: finclub.net

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Детали займа

По результатам прайсинга ставка доходности по еврооблигациям составила 7,875% годовых, что является ниже купона по выпуску облигаций 2019 года. Срок погашения облигаций — 2026 год.

«Инвесторы проявили высокую заинтересованность в финансировании общества — спрос на приобретение вдвое превысил предложение компании, заявки на финансирование получены от 70 инвесторов, в основном представляющих Великобританию и Швейцарию», — отмечено в сообщении.

В компании также подчеркнули, что по результатам встреч с инвесторами и прайсинга Укрзализныця первой из квазисуверенных компаний в постковидный период привлекает необеспеченное финансирование.

Объем привлечений — $300 млн путем выпуска облигаций участия в займе в формате Reg S сроком на пять лет.

Привлечение финансирования организовано совместными лид-менеджерами и букраннерами выпуска — ведущими международными инвестиционными банками J.P. Morgan и Dragon Capital и при поддержке министра инфраструктуры Украины.

Куда направят привлеченные средства

Средства, которые будут привлечены при выпуске, направят на рефинансирование существующего долга с целью снижения стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность.

«Таким образом, выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля Укрзализныци, а исключительно снизит задолженность в краткосрочном периоде, что будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг компании», — подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску пятилетних еврооблигаций Укрзализныци ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B (EXP)» и поместило его в список Rating Watch «Негативный».

В середине июня агентство S&P изменило прогноз кредитного рейтинга Укрзализныци с «негативного» на «позитивный» в связи с финализацией в мае соглашения с АО «Ощадбанк» о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком.

В настоящее время, по данным Укрзализныци, компания работает над несколькими вариантами рефинансирования долга Ощадбанку, которые будут реализованы при благоприятной рыночной конъюнктуре.

Укрзализныця по итогам 2020 года получила 11,9 млрд грн чистого убытка против 2,99 млрд грн чистой прибыли в 2019 году, а ее выручка сократилась на 16,7% — до 75,3 млрд грн.

Компания в марте осуществила очередное погашение части еврооблигаций на $50 млн и выплатила купон по ним.

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Источник: МинФин