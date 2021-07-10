Шмыгаль анонсировал повышение пенсий военнослужащим

На следующем заседании Кабинета Министров будет принято решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

Фото: vchasno.ua

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Что анонсировал Шмыгаль

Шмыгаль заявил, что в 2017 году, при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован.

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«Поэтому сегодня вновь назначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. И наше правительство планирует исправить эту ситуацию», — написал глава правительства.

«По инициативе президента Владимира Зеленского уже на следующем заседании Кабмина будет принято разработанное Минсоцполитики решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии. Это решение должно уменьшить имеющиеся диспропорции», — добавил Шмыгаль.

Размер доплат

В частности, предусматривается с 1 июля установить ежемесячную доплату в сумме 2000 гривен для почти 400 000 военнослужащих-пенсионеров, установить минимальную пенсионную выплату на уровне 3854 гривен.

Также предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность.

«Более чем 40 000 людей получат повышение почти в 700 гривен», — резюмировал Шмыгаль.

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Источник: МинФин